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Барецкий сдал в ломбард колье Ивлеевой для ремонта замка Пугачевой

Шоумен Барецкий сообщил, что сдал в ломбард колье Ивлеевой со скандальной вечеринки

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Алексей Куденко/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий рассказал в беседе с NEWS.ru, что сдал колье Анастасии Ивлеевой из-за нужды в деньгах.

Речь идет о подвеске из белого золота с изумрудом огранки «груша» 7,26 карата и белыми бриллиантами, которую Ивлеева надела на трусы на свою «голую» вечеринку. Барецкий заявил, что сдал колье в ломбард. Украшение оценивается в примерно 5,5 миллиона рублей.

«Нужно ремонтировать замок Пугачевой, хочу покрасить его в черный цвет, мне он больше нравится. Он на грани того, что упадет, всех раздавит, задавит. Я решил в него вложиться, чтобы спасти местных жителей», — поделился шоумен.

В августе Барецкий сообщил, что хочет сделать российский Диснейленд из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь.

Барецкий рассказал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планирует сделать на территории замка зоопарк. Также он хочет разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и открыть там «музей пыток».

Ранее Дзюник возмутился, что Орбакайте не пригласили на «Песню года».

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