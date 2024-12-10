Продюсер Дзюник возмутился, что Орбакайте не пригласили на «Песню года»

Продюсер Леонид Дзюник посетовал в беседе с Woman.ru, что певицу Кристину Орбакайте не пригласили на съемки новогоднего концерта «Песня года».

«С Кристиной поступили неправильно. <...> Лично мне жаль, что ее нет. Несправедливо всех одной меркой, а не по реальным делам», — заявил эксперт.

Дзюник выразил мнение, что на Орбакайте обиделись ни за что. Он напомнил, что певица больше 10 лет живет за границей. Ее отъезд никак не связан со специальной военной операцией России на Украине.

Также, подчеркнул продюсер, артистка не виновата в том, что публично говорят ее мать Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Она добилась того, что ее приятно слышать, у нее красиво звучит голос, она прекрасно двигается на сцене и эффектно выглядит», — отметил Дзюник.

Woman.ru также раскрыл, что ведущими предстоящего шоу «Песня года» стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. А на сцену вышли Mia Boyko, Shaman, Дима Билан, Николай Басков, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и другие артисты.

Певец Григорий Лепс не смог участвовать в съемках, поскольку у него был запланирован концерт в Петербурге в этот день.

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