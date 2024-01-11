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Подвеска Ивлеевой подешевела на 662 тысячи рублей после «голой» вечеринки

«КП»: подвеска блогерши Ивлеевой подешевела на 662 тысячи рублей после ее вечеринки

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подвеска с изумрудом, которую блогерша Настя Ивлеева надела на трусы на свою «голую» вечеринку, подешевела на 662 тысячи рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, первоначально подвеска из белого золота с изумрудом огранки «груша» 7,26 карата и белыми бриллиантами стоила 6 250 000 рублей, а не 23 миллиона, как утверждала Ивлеева. Украшение входит в коллекцию Emerald Dreams российского бренда Liza Borzaya. На данный момент оно стоит 5 587 200 рублей. Это на 662 800 рублей меньше изначальной цены.

Точно неизвестно, почему подешевела подвеска. Издание утверждает, что после скандальной вечеринки Ивлеевой бренд не может продать украшение.

20 декабря блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой.

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