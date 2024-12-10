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Лолита спрогнозировала возращение популярности Ивлеевой

Певица Лолита уверила, что Ивлеева вернет себе высокие рейтинги после скандала

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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская призналась, что не жалеет о своем участии в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее слова передает «СтарХит».

По словам Милявской, мероприятие «очень хорошо показало многих людей». Оно отсеяло тех, от кого исходит «дурной человеческих запах». С Ивлеевой, отметила Лолита, она сохранила теплые отношения.

«Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать», — подчеркнула исполнительница.

Скандальная «голая вечеринка» прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Затем Ивлеевой и другим артистам пришлось публично извиняться за участие в откровенной вечеринке.

В ноябре Филипп Киркоров заявлял, что ждал извинений от Ивлеевой, но не получил. Он выразил мнение, что получил наибольший ущерб из-за скандала, хотя на вечеринке он «мимо проходил».

Позднее Ивлеева высмеяла Киркорова, опубликовав фото с серьгами в форме крысы. Блогерша намекала, что это украшение хотела подарить певцу.

Ранее сообщалось, что Ивлееву «оправдали» по делу о развращении детей.

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