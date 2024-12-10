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Ивлееву «оправдали» по делу о развращении детей

Mash: суд Челябинска отклонил иск против Ивлеевой о развращении детей

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Телеграм-канал Настя Ивлеева

Челябинский городской суд отклонил иск о развращении детей против блогерши Анастасии Ивлеевой, его подала жена активиста Александра Морозова Елена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Морозова в иске заявляла, якобы контент Ивлеевой представляет опасность «для несовершеннолетних, традиционных ценностей и всей России». Она требовала взыскать с блогерши 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Морозова, отмечает Mash, обратилась в суд Челябинска после того, как ее иск отклонил Златоустовский городской суд. Канал заявляет, что оба суда «оправдали» Ивлееву.

В октябре 2023 года бывший криминальный авторитет и создатель монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подавал иск на музыканта Григория Лепса. Он требовал взыскать с артиста 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения».

До этого Морозов судился с рэпером Бастой по делу, которое касалось защиты чести и достоинства. При этом в иске были упомянуты и другие звезды. Среди них: Егор Крид, Настя Ивлеева, Гарик Харламов, Григорий Лепс и другие музыканты и блогеры.

Ранее стало известно, что клип с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) в образе папы Римского запретили в России.

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