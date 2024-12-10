Основатель «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал незаконным запрет фильма о его группе

Основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что за запретом фильма о его детище стоит мошенник, который уже много лет оспаривает права на песни группы. Его слова приводит RTVI.

Требование об удалении фильма из каталогов популярных онлайн-платформ показа кинофильмов и из программ кинотеатров было выдвинуто Роскомнадзором из-за того, что в нем звучат известные треки группы, такие как «Крошка моя», «Чужие губы» и другие. По словам Жукова, блокировка показа фильма является незаконной.

«Я уверен, что ситуация разрешится, тем более что мы действуем в рамках правового поля. Поэтому я абсолютно уверен, что скоро все встанет на свои места», — подчеркнул певец.

Онлайн-премьера биографического фильма о группе «Руки Вверх!» состоялась 28 ноября.

Режиссером картины выступил Аскар Узабаев. А авторами сценария стали Сергей Калужанов и Михаил Погосов, при участии Сергея Жукова, Вадима Бакунева и Алексея Екса.

Фильм «Руки Вверх!» вышел в широкий прокат в начале октября: он собрал более 900 миллионов рублей и привлек свыше 2 миллионов зрителей.

Ранее певец Жуков заявил, что готов оплатить перевод попавшей в кому из-за алкогольной интоксикации москвичку в платную палату.