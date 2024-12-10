В Петербурге открылась выставка картин любимого художника Гитлера и Николая I

В Санкт-Петербурге открылась выставка картин мастера немецкого романтизма Каспара Фридриха. Об этом пишет «Фонтанка».

Экспозиция «Ландшафт души» представлена в Николаевском зале Зимнего дворца и посвящена 250-летней годовщине рождения художника. Она продлится до 13 апреля 2025 года.

На выставке уделено особое внимание связи романтизма с российской культурой. При этом на ее открытии директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил, что Каспар Давид Фридрих был «любимым художником не только [императора] Николая I, но и [Адольфа] Гитлера». Оформление выставки подчеркивает место романтизма при дворе Николая I и демонстрирует его связь с модой первой половины XIX века. Отдельно организаторы показали историю взаимоотношений Фридриха с российским поэтом, также деятелем романтизма Владимиром Жуковским. Архитектором проекта стал Максим Атаянц.

До этого в Русском музее началась выставка картин Карла Брюллова, которая продлится до мая 2025 года.

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