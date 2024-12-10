Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге открылась выставка картин любимого художника Гитлера и Николая I

В Эрмитаже открылась выставка картин мастера романтизма Каспара Фридриха

close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге открылась выставка картин мастера немецкого романтизма Каспара Фридриха. Об этом пишет «Фонтанка».

Экспозиция «Ландшафт души» представлена в Николаевском зале Зимнего дворца и посвящена 250-летней годовщине рождения художника. Она продлится до 13 апреля 2025 года.

На выставке уделено особое внимание связи романтизма с российской культурой. При этом на ее открытии директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил, что Каспар Давид Фридрих был «любимым художником не только [императора] Николая I, но и [Адольфа] Гитлера». Оформление выставки подчеркивает место романтизма при дворе Николая I и демонстрирует его связь с модой первой половины XIX века. Отдельно организаторы показали историю взаимоотношений Фридриха с российским поэтом, также деятелем романтизма Владимиром Жуковским. Архитектором проекта стал Максим Атаянц.

До этого в Русском музее началась выставка картин Карла Брюллова, которая продлится до мая 2025 года.

Ранее журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами