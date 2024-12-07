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Стали известны самые интересные экспонаты выставки Третьяковки на ВДНХ

Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ

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ВДНХ

Журналисты выбрали самые интересные экспозиции выставки Третьяковской галереи в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ, сообщает «Комсомольская правда».

На открывшейся выставке посетители могут увидеть работы расцвета соцреализма.

В 10 самых интересных работ вошли панно Павла Соколова-Скаля «Штурм Зимнего дворца», «На открытии колхозной электростанции» Александра Дейнеки, видеоинсталляция «Гимны Московии» Дмитрия Венкова, горельеф «Жить стало лучше, жить стало веселее» Исидора Фрих-Хара, карта машинно-тракторных станций, серия картин «Спартакиада народов СССР» Сергея Лучишкина, «У истоков Ангары» Юрия Подляского, скульптура «Рабочий. Трудовая победа» Вадима Соколова, а также скульптуры «Хлеб» Веры Мухиной и «Девушка с веслом» Ивана Шадра.

На произведении «Штурм Зимнего дворца» изображены события Октябрьской революции 1917 года. Основой картины «На открытии колхозной электростанции» стала станция Земо-Авчальской ГЭС рядом с Тбилиси. Видеоинсталляция «Гимны Московии» представляет собой постройки 40-х и 50-х годов, а также небоскреб Президиума Академии наук и комплекс «Москва-Сити».

Напомним, ранее стало известно, что выставку Третьяковской галереи на ВДНХ посетили более 10 тыс. человек. Выставка продлится до сентября 2025 года.

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