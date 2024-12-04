В Русском музее рассказали о героях пяти портретов Карла Брюллова

На выставке «Великий Карл» в Михайловском дворце Русского музея в Петербурге представлено более 300 произведений живописца Карла Брюллова. «Лента.ру» выбрала пять портретов и рассказала истории их героев.

Княгиня Юлия Самойлова, ставшая героиней картины «Всадница», была любимой моделью Брюллова. На своем портрете она изображена с приемной дочерью Амацилией Пачини. После смерти супруги известного композитора Джованни Пачини она удочерила его дочь Амацилию, а ее сестру Джованнину сделала своей воспитанницей.

Кстати, композитор Пачини был автором оперы «Последний день Помпеи» — одного из источников вдохновения Брюллова.

Представленный на выставке портрет юного графа Алексея Толстого заставляет вспомнить знаменитый афоризм «Глядя на мир, нельзя не удивляться». К такому выводу приходят корреспонденты «Ленты.ру», отмечая, что спустя годы после появления картины Толстой станет автором ряда литературных шедевров.

Также в Русском музее рассказали, что работа художника над представленным на выставке портретом Ивана Крылова шла трудно.

Баснописец не умел позировать и постоянно вставал с кресла. В результате Брюллов так и не дописал кисть руки, спустя 10 лет это сделал его ученик Фаддей Горецкий.

Тем не менее, созданный Брюлловым портрет считается самым правдивым изображением Крылова. Именно на эту работу ориентировался скульптор Петр Клодт, ставший автором памятника Крылову, украшающим Летний сад Русского музея.

Кроме того, в музее рассказали историю создания портрета Владимира Корнилова, который впоследствии стал героем Севастополя. Художник познакомился с Корниловым, чей бриг «Фемистокл» стоял на якоре в Афинах, летом 1835 года. Причиной знакомства стала болезнь живописца. Художника поместили на корабль будущего героя картины, чтобы тот отвез его в Турцию. Так завязалась их дружба.

Портрет графа Алексея Перовского (он же — писатель Антон Погорельский) так и остался неоконченным. Эта работа была начата в связи с тем, что однажды граф решил убедить художника трудиться более усердно и запер его в своей квартире, оборудованной под мастерскую. Из-за этого товарищи поругались.

Выставка «Великий Карл» продлится до 12 мая 2025 года.