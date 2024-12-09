Нарколог объяснил дружбу Гуфа с бывшей женой

Нарколог Василий Шуров объяснил отношения блогерши Айзы-Лилуны Ай и рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Его цитирует NEWS.ru.

Специалист сравнил Гуфа с американским актером Мэттью Перри, страдавшим от наркозависимости, который периодически лежал в реабилитационных клиниках, но никогда не вылечивался до конца.

Вокруг Гуфа, как и вокруг Перри, добавил он, масса созависимых женщин.

«У кого-то финансовый интерес, у кого-то — сексуальный. Он все-таки известный человек. Его отношения с Айзой — это классика созависимых отношений. Чуть что-то не так, она бежит его спасать», — резюмировал Шуров.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в бане в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал банный комплекс в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже.

1 декабря стало известно, что Гуф пребывает в рехабе не постоянно.

6 декабря Гуфу изменили меру пресечения.