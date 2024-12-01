Гуф вернулся в рехаб и показал пациентам свои клипы

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вернулся в рехаб. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В распоряжении издания оказались видео, на которых Долматов в клинике танцует с куриными крылышками во рту и показывает другим пациентам свои старые клипы с вейпом в руке.

По данным издания, Долматов будет наблюдаться в реабилитационном центре, пока длится следствие. Иногда его отпускают домой к близким.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Неделю назад исполнитель покинул клинику вместе с невестой.

Ранее Гуф сделал предложение своей девушке Разият Салаховой.