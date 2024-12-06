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Гуфу сняли электронный браслет

Рэперу Гуфу изменили меру пресечения на подписку о невыезде

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката звезды.

С артиста сняли электронный браслет.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже.

1 декабря стало известно, что Гуф пребывает в рехабе не постоянно.

Ранее Гуф рассказал, сколько тратит на содержание дочери ежемесячно.

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