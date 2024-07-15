Продюсер заявил, что Агутин получает несколько миллионов рублей за концерт

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл сумму гонорара певца Леонида Агутина за одно выступление.

«Он пользуется сейчас максимальным спросом, особенно на закрытых мероприятиях — частные вечеринки и тому подобное. Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 млн до 3,5−4 млн рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — заявил продюсер.

По мнению Дворцова, политическая позиция Агутина напрямую определит количество его концертов и заработок в ближайшем будущем. Продюсер заверил, что артисту не удастся обмануть поклонников по поводу мнения о СВО.

«Если он действительно настоящий патриот без лицемерия, то это же сразу видно всем. Соответственно, от этого у него прибавляются концерты, корпоративы и государственные праздники. Я хочу сказать, что чем больше он будет за нас, за нашу родину, за патриотизм, тем больше, безусловно, на этом будет выигрывать», — объяснил шоумен.

В начале июля Дворцов рассказал, что Anna Asti получает 9,5 миллиона рублей за частные корпоративы.

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