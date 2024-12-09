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Россияне предпочли медвежонка-любителя мармелада дочери полинезийского вождя

Фильм «Приключения Паддингтона 3» стал лидером кинопроката второй уикенд подряд

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Columbia Pictures Corporation

Семейная комедия о медвежонке-любителе апельсинового мармелада «Приключения Паддингтона 3» вторую неделю подряд удерживает лидерство в прокате в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Третьей части франшизы о Паддингтоне, в которой он отправляется в гости к тетушке Люси в Перу, удалось заработать 144,8 млн руб.

На втором месте рейтинга с 139,3 млн руб. расположился мультфильм «Моана 2». В сиквеле дочь полинезийского вождя вместе с полубогом Мауи отправляется в далекие и опасные воды Океании.

На третьем месте находится российская премьера — «Звезды в Сибири». История о знаменитостях, которые едут на новогодний корпоратив в маленькую деревню среди снегов, собрала 72,5 млн руб.

В тройку лидеров не попали мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (48,3 млн руб.) и комедия от «Квартета И» — «Один день в Стамбуле» (37,6 млн руб.).

Ранее Бандерас рассказал россиянам, почему стал злодеем в «Паддингтоне».

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