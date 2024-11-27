На далекой Амазонке: каким получился фильм «Приключения Паддингтона 3»

В российский прокат выходит «Приключения Паддингтона 3» — продолжение серии фильмов о говорящем медвежонке из Лондона. На этот раз герой отправляется в родное Перу вместе со своей приемной семьей. В новой части к своим ролям вернулись актеры Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Эмили Мортимер и Джули Уолтерс, а новичками каста стали Антонио Бандерас и Оливия Колман. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло это путешествие — и при чем тут Вернер Херцог и Эдуард Лимонов.

Медвежонок Паддингтон (голос Бена Уишоу, по-русски — Александра Олешко) одновременно получает две важнейшие бумаги: британский паспорт и письмо от настоятельницы перуанского дома престарелых медведей (Оливия Колман). В последнем говорится, что тетя Люси (голос Имельды Стонтон) страшно соскучилась по малышу, но сама стесняется в этом признаваться. Тогда Паддингтон и его приемная семья Браун (Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин и Джули Уолтерс) решают ее навестить, отправляясь на родину медвежонка — в Перу. На месте выясняется страшное: тетя Люси потерялась где-то в лесах Амазонки. Заручившись помощью мутноватого капитана речного судна Хантера Кэбота (Антонио Бандерас) и его дочери Джины (Карла Тоус), герои выдвигаются в спасательную экспедицию.

«Я плакал весь фильм. После него я захотел стать лучше», — объяснял Педро Паскаль сомневающемуся Николасу Кейджу в комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», почему в списке его трех любимых фильмов после «Без лица» и «Кабинета доктора Калигари» идет «Паддингтон 2». Эти сомнения, конечно же, оказались полностью смыты слезами за просмотром шедевра Пола Кинга, автора первых двух частей франшизы. Баллы и проценты — не показатель, однако все же хочется отметить: на агрегаторе Rotten Tomatoes за семь лет с момента выхода у ленты появились две отрицательные рецензии — из 250. Это снизило рейтинг картины до 99%.

Автор одного негативного отзыва — однофамилец Паддингтона Джастин Браун — признается, что не вполне проникся картиной, поскольку «мертв внутри». Автор второго — критик Эдди Харрисон — заявляет, что два фильма Кинга не соответствуют духу оригинальных книг Майкла Бонда и мультсериала по их мотивам. На взгляд рецензента, истории про доброго медвежонка призваны помочь детям понять мультикультурную структуру британского общества, тогда как в полных метрах 2010-х практически не рассматриваются вопросы расы и идентичности.

close Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3» (2024) Columbia Pictures Corporation

Третий фильм про Паддингтона в какой-то степени исправляет положение. Снимал его уже не Кинг: после второй части режиссер решил, что удовлетворен своей работой, и, прихватив с собой сценариста Саймона Фарнаби, занялся лентой «Вонка» с Тимоти Шаламе — приквелом другой важной детской книги «Чарли и шоколадная фабрика» другого важного британского писателя Роальда Даля. В третьем «Паддингтоне» Кинг указан лишь одним из авторов сюжета, а кресло постановщика занимает 53-летний дебютант Дугал Уилсон, прежде снимавший рекламу и музыкальные клипы. Понятно, что продолжать работу при столь высоко задранной планке — не самая завидная участь. И в отсутствие Кинга «Паддингтон» закономерно стал гораздо более продюсерским кино — чересчур ровным и аккуратным. Теперь в нем куда отчетливее ощущается франшизность; например, в сцене после титров появляется Хью Грант с шуткой про задуманный им спектакль, которая не совсем шутка: помимо новых полных метров и сериала по «Паддингтону» также планируется поставить мюзикл (премьера заявлена на следующий год).

Так вот, все это занятно сочетается с тем обстоятельством, что третий фильм в какой-то степени исправляет положение и оказывается политическим высказыванием про иммигрантов (Харрисону, если что, все равно не понравилось). Высказывание это, разумеется, лишено всякой остроты и внятности. При том что Уилсон на остроту уж точно способен: в 2010 году он поставил социальную короткометражку, в которой школьники, не желающие участвовать в сокращении выбросов парниковых газов, буквально взрывались нажатием специальной кнопки. Ролик можно было бы счесть грубой сатирой на экоактивистов, не сними его настоящие активисты из организации Possible (сразу же удалившие ленту со своих ресурсов после шквала критики).

close Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3» (2024) Columbia Pictures Corporation

С другой стороны, в таком виде «Приключения Паддингтона 3» образуют любопытную эмигрантскую дилогию с предыдущей работой актера Бена Уишоу — главной ролью в «Балладе об Эдичке» Кирилла Серебренникова, который предпочел проигнорировать некоторые куски биографии Эдуарда Лимонова, поскольку «снимать кино про человека, который стреляет по людям», ему «было невыносимо».

Все это, впрочем, может вариться в головах взрослых зрителей третьего «Паддингтона», которых утешат как всегда блестящие Бандерас и Колман, а вот маленьких зрителей — для которых фильм, собственно, и снят — перечисленное едва ли станет волновать. Более того, они с высокой вероятностью останутся довольны просмотром. Хотя декорации таинственных джунглей Амазонии (Уилсон мило упоминает в интервью ленту Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий» о конкистадорских поисках Эльдорадо) в этом случае несколько проигрывают привычному лондонскому уюту, да и вообще картина про англо-перуанского Чебурашку (цитрусовые здесь тоже важный элемент) во всем уступает предыдущим частям, это не мешает ей быть одним из самых трогательных и добрых фильмов уходящего года. А такими сокровищами в наше время разбрасываться нельзя.

close Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3» (2024) Columbia Pictures Corporation

Оригинальное название: «Paddington in Peru»

Дата премьеры: 8 ноября 2024 года

Дата выхода в России: 28 ноября 2024 года

Продолжительность: 106 минут

Режиссер: Дугал Уилсон

В ролях: Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Карла Тоус, Имельда Стонтон, Хейли Этвелл, Хью Грант