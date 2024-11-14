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Бандерас рассказал россиянам, почему стал злодеем в «Паддингтоне»

Актер Бандерас признался, что ему интереснее играть злодеев

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Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

На российском сервисе VK Видео вышло интервью с испанским актером Антонио Бандерасом и британской актрисой Оливией Колман о съемках фильма «Приключения Паддингтона — 3».

Во время интервью актер 64-летний актер признался, что злодеев ему нравится играть больше, поскольку такой персонаж может развиваться разными способами. Так вышло и с новой картиной.

«В какой-то момент зритель может подумать, что мой герой действительно злодей, но в конце концов благодаря Паддингтону он приходит в себя. Медвежонок становится своеобразным фильтром, через который мой герой начинает по-новому понимать жизнь», — объяснил Бандерас.

В новой части семейной франшизы медвежонок Паддингтон получит британский паспорт и отправится на родину в Перу, чтобы встретиться с тетушкой Люси. Бандерас и Колман сыграют новых для зрителей персонажей.

В российский прокат фильм 28 ноября выпустит компания «Вольга».

Накануне сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании действительно выдало медвежонку из серии книг и фильмов «Приключения Паддингтона» британский паспорт.

Ранее стало известно, что Колман сыграет в фильме монахиню, управляющую домом для престарелых медведей, а Бандерас — капитана речного судна, который предлагает помочь семье Браун в их перуанском приключении.

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