Александр Ревва рассказал об ухудшении отношений с матерью: «Моя боль»

Певец, актер и комик Александр Ревва признался, что у него плохие отношения. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Реввы, 20 лет он пытается наладить отношения с родителем, но не выходит. Артист назвал эту ситуацию своей болью. Он считает, что такой исход случается, когда человек рождается не в любви.

«Я просто узнал, что бывает такое, что дети рождаются не в любви, когда не хотели детей. Я благодарен им, родителям, что они пересеклись и появился такой я красивый», — поделился комик.

Александр Ревва женат с 2007 года. У него и супруги Анжелики двое дочерей: Алиса и Амели.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. Журналистка Алена Жигалова заявляла, что артист живет в Испании. Однако позднее Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты.

В марте 2024-го сам Ревва опроверг слухи об эмиграции из России. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверял, что он и его близкие останутся на родине. Шоумен попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

Ранее раскрыт гонорар Александра Реввы.