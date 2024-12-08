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Лукашенко поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российскую актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Президент отметил, что в Белоруссии Фрейндлих знают и ценят как глубоко «увлеченного любимым делом человека, талант и многогранный опыт которого служат культурному обогащению и укреплению белорусско-российской дружбы».

Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Она наиболее известна по ролям Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

В 1981-м Фрейндлих удостоилась звания народной артистки СССР.

8 декабря 2024-го президент России Владимир Путин наградил 90-летнюю актрису орденом «За заслуги перед Отечеством». Он был присужден «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность» в ее день рождения.

Ранее Алиса Фрейндлих не исключила, что может вернуться в кино.

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