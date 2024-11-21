Игорь Крутой получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подписанный президентом указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Крутому присвоили государственную награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

8 и 9 ноября на LIVE Арене в Москве состоялись большие концерты в честь 70-летия Крутого. На мероприятии выступили многие звезды отечественной эстрады — в том числе Валерий Леонтьев, который до этого говорил о завершении карьеры.

Позднее сообщалось, что артистка Лолита Милявская исполнила композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой на юбилейном концерте Крутого. Композиция вошла в альбом «Не делайте мне больно, господа» Пугачевой 1995 года. Музыку к ней написал Игорь Крутой, а слова — поэтесса Валерия Горбачева, которой на тот момент было всего 17 лет.

Ранее стала известна дата выхода фильма «Руки Вверх!» в сети.