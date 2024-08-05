Ваня Дмитриенко рассказал о суде с бывшим продюсером

Певец Ваня Дмитриенко сообщил в беседе с kp.ru с бывшим продюсером Артемом Земцовым.

Дмитриенко рассказал, что Земцов подал в суд на его семью и отсудил у матери крупную сумму. Мать артиста подписала с продюсером договор, по условиям которого певец не должен сотрудничать с третьими лицами. После 18-летия исполнитель должен был оформить новый договор уже на свое имя, но не сделал этого. Артист работает с лейблом Zion Music.

Дмитриенко заявил, что Земцов ничего не делал после подписания контракта, а выиграл суд из-за того, что не уведомил о нем другую сторону. По словам артиста, этот мужчина не имеет никакого отношения к настоящему шоу-бизнесу.

«К моему творчеству он никакого отношения не имеет, поэтому запретить мне выступать и исполнять какие-то песни не может. Просто хотел денег», — отметил певец.

Дмитриенко решил обжаловать решение суда. Его права защищал адвокат Александр Никитин из команды Сергея Жорина. В итоге московский городской суд встал на сторону певца.

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