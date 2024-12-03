Гуф раскрыл, сколько тратит на содержание дочери ежемесячно

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что ежемесячно выплачивает бывшей жене Юлии Королевой 300 тыс. рублей на содержание дочери. Об этом он рассказал Super.ru.

Накануне Королева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила Долматова в жадности. Она призналась, что алиментов супруга ей «едва хватает» на аренду квартиры.

При этом блогерша заявила, что выплат Гуфа достаточно, чтобы одеть ребенка на зиму или оплатить кружки дочери.

«Слишком большие запросы у этой девушки. Слишком», — заявил Гуф.

Он поделился с Super.ru скриншотом банковских переводов. Они подтверждают, что рэпер перечисляет экс-супруге по 300 тыс. рублей каждый месяц.

Долматов уверен, что этой суммы достаточно на содержание трехлетнего ребенка — если не снимать квартиру за 250 тыс. рублей.

По данным издания, Юлия Королева проживает с дочерью в центре Москвы, стоимость аренды квартиры в ее районе начинается от 130 тыс. рублей за 38 кв. м. Блогерша передвигается по столице исключительно на такси бизнес-класса, а также тратит на постоянные услуги няни.

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