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Стала известна дата свадьбы Тома Холланда и Зендаи

Life & Style: актер Том Холланд сыграет свадьбу с Зендаей в 2025 году

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tomholland2013/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда «Человека-паука» Том Холланд и актриса Зендая планируют узаконить свои отношения в 2025 году. Об этом сообщает сайт Life & Style со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, Холланд не может дождаться свадьбы со своей избранницей и рассказывает о предстоящем торжестве своим друзьям.

Другом жениха актер видит своего коллегу Роберта Паттинсона, с которым их связывают «братские отношения» уже много лет.

«Том и Зендея уже живут как муж и жена, продолжая сниматься в многочисленных совместных кинопроектах, а Роб поддерживает их», — подчеркнул инсайдер.

По словам источника Life & Style, Тому Холланду также «вскружила голову перспектива отцовства» из-за отношений Роберта Паттинсона с актрисой Сьюки Уотерхаус. В апреле 2024 года у звезды «Сумерек» родился ребенок, а в июне Паттинсон и Уотерхаус сыграли свадьбу.

«Том воочию убедился, как изменили Роба серьезные отношения и рождение детей. Он хочет такой же жизни для себя и Зендаи — причем скорее раньше, чем позже», — заявил инсайдер.

В марте Зендаю заметили на свидании с Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленных подловили в Калифорнии. Они посетили теннисный турнир BNP Paribas Open.

Ранее Марго Робби вспомнила, как настояла на съемках обнаженной сцены с ДиКаприо.

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