Раскрыто последнее желание Левкина, которое певец не успел осуществить

Певец Владимир Левкин признавался, что мечтает о пополнении в семье, в последнем интервью с изданием 7дней.ru.

«Если честно, очень хочется родить еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор ребенок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок», — делился артист.

Экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина не стало 17 ноября 2024 года. Церемония прощания с артистом прошла в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве 19 ноября.

У артиста остались две дочери: старшая наследница Виктория и младшая дочь Ника от первого и четвертого браков.

В 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

В конце ноября вдова Левкина Марина рассказывала, что супруг не чувствовал надвигающейся трагедии во время последней госпитализации. Он думал, что просто простыл. Марина признавалась, что муж «сгорел» за сутки.

Ранее близкие Николая Дроздова рассказали, что он почти не встает с постели.