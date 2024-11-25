«Не собирался прощаться»: вдова Левкина о его последнем вечере

Вдова экс-солиста поп-группы «На-На» Владимира Левкина Марина рассказала о его последнем вечере. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Левкиной, когда муж почувствовал недомогание, она вызвала ему скорую, в машину артист зашел самостоятельно. Левкин был уверен, что просто простыл и не чувствовал надвигающейся трагедии.

«Потому что если человек это чувствует, он, наверное, хочет сказать любимому какие-то слова любви, попросить прощения. А он не собирался прощаться, он просто уснул», — рассказала вдова.

Состояние Левкина не было тяжелым, продолжила она — муж «сгорел» за сутки. Официальная причина этого пока не названа.

Артист длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.

Ранее усадьбу экс-солиста «На-На» оценили в миллионы рублей.