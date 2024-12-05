Ирина Салтыкова объяснила, почему артисты повышают гонорары

Певица Ирина Салтыкова заявила в беседе с NEWS.ru, что на гонорар артистов многое влияет.

Салтыкова назвала инфляцию одной из причин увеличения гонораров.

В ноябре SHOT сообщал, что рэпер Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом. По данным издания, артист выступает за 4 миллиона рублей на частных мероприятиях.

В бытовой райдер Джигана входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка. На мероприятии должно быть запрещено снимать видеоприглашение с рэпером, передача «приветов» с певцом на камеру и съемка. Певец не дает автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримерку.

28 ноября SHOT заявлял, что комик Алексей Щербаков тоже увеличил цену на 1,5 миллиона рублей на частные мероприятия к Новому году. Артист выступает с двумя программами. Первая – это интерактивный стендап до 30 минут, где комик шутит про сотрудников компании на корпоративе. Такое выступление стоит около 2 миллионов рублей. Второй программой является ведение частных мероприятий.

Ранее у ресторана Лепса обнаружили долги перед ФНС.