Джиган в два раза поднял цену на корпоративы перед Новым годом

Рэпер Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Джиган выступает за 4 миллиона рублей на частных мероприятиях. В бытовой райдер артиста входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка. На мероприятии должно быть запрещено снимать видеоприглашение с рэпером, передача «приветов» с певцом на камеру и съемка. Певец не дает автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримерку.

28 ноября SHOT заявлял, что комик Алексей Щербаков тоже увеличил цену на 1,5 миллиона рублей на частные мероприятия к Новому году. Артист выступает с двумя программами. Первая – это интерактивный стендап до 30 минут, где комик шутит про сотрудников компании на корпоративе. Такое выступление стоит около 2 миллионов рублей.

Второй программой является ведение частных мероприятий. Юморист предоставляет свои услуги на четыре часа. До середины декабря, как отмечает SHOT, комик выступает в качестве ведущего на корпоративах за 4,5 миллиона рублей, а в разгар праздников – 6 миллионов рублей.

Ранее звезды ЧБД поставили гонорар в 1,5 млн рублей.