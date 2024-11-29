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Джиган в два раза поднял цену на корпоративы перед Новым годом

SHOT: рэпер Джиган выступает на частных мероприятиях за 4 млн рублей

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Пресс-служба шоу «Звезды»

Рэпер Джиган поднял цены на корпоративы перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Джиган выступает за 4 миллиона рублей на частных мероприятиях. В бытовой райдер артиста входят два кальяна, различные виды алкоголя, сигареты, газировка, фисташки, горячее питание и колонка. На мероприятии должно быть запрещено снимать видеоприглашение с рэпером, передача «приветов» с певцом на камеру и съемка. Певец не дает автографы и интервью, а также не разрешает входить в свою гримерку.

28 ноября SHOT заявлял, что комик Алексей Щербаков тоже увеличил цену на 1,5 миллиона рублей на частные мероприятия к Новому году. Артист выступает с двумя программами. Первая – это интерактивный стендап до 30 минут, где комик шутит про сотрудников компании на корпоративе. Такое выступление стоит около 2 миллионов рублей.

Второй программой является ведение частных мероприятий. Юморист предоставляет свои услуги на четыре часа. До середины декабря, как отмечает SHOT, комик выступает в качестве ведущего на корпоративах за 4,5 миллиона рублей, а в разгар праздников – 6 миллионов рублей.

Ранее звезды ЧБД поставили гонорар в 1,5 млн рублей.

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