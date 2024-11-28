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Алексей Щербаков поднял цены на корпоратив к Новому году

SHOT: комик Щербаков поднял цену на корпоративы на 1,5 млн рублей к Новому году

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shcherbakov_alexei/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Алексей Щербаков поднял цену на частные мероприятия к Новому году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Щербаков повысил ценник на 1,5 миллиона рублей. Артист выступает с двумя программами. Первая – это интерактивный стендап до 30 минут, где комик шутит про сотрудников компании на корпоративе. Такое выступление стоит около 2 миллионов рублей.

Второй программой является ведение частных мероприятий. Юморист предоставляет свои услуги на четыре часа. До середины декабря, как отмечает SHOT, комик выступает в качестве ведущего на корпоративах за 4,5 миллиона рублей, а в разгар праздников – 6 миллионов рублей.

24 ноября SHOT сообщал, что участники шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Тимур Ромашко выступают за 1,5 миллиона рублей на частных мероприятиях. По данным издания, Илья Макаров также может присоединиться к корпоративу за дополнительную сумму в 1,5 миллиона рублей. Уточнялось, что Эмир Кашоков и Рустам Рептилоид не работают на частных мероприятиях.

Ранее назван гонорар Тимура Родригеза за концерт.

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