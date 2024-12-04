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Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав: «Перепутал алкоголь с минералкой»

SHOT: адвокат Андреасяна заявил, что режиссер случайно выпил алкоголь за рулем

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KION

Режиссер Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав за пьяную езду. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Накануне в московском суде состоялось слушание по жалобе Андреасяна. Его адвокат заявил, что режиссер случайно выпил алкоголь. По версии защиты, постановщик «перепутал алкоголь с минералкой» — причем он выпил напиток уже после того, как его остановили инспекторы ДПС.

Суд перенес заседание на 13 декабря, чтобы выслушать версию еще одного понятого.

24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Постановщика остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью нынешнего года.

По данным издания, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Сам режиссер уверял, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признавался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.

Ранее композитор Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии.

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