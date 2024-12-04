Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии

Певец Юрий Лоза заявил, что пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг

close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза признался в беседе с NEWS.ru, что экономит на продуктах питания из-за того, что его пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг.

Лоза отметил, что лишен пенсионной надбавки, поскольку у него есть дополнительный доход. По словам композитора, только авторские выплаты и гонорары помогают ему не бедствовать.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил, что его государственное пособие составляет 50 тыс. рублей. Цирковой артист отметил, что за годы творческой деятельности принес «миллионные доходы» государству.

«Есть льготы — хорошо, спасибо. Но лучше бы платили достойно. Если б я не работал, не знаю, как бы жил», — признался Куклачев.

У Юрия Лозы тоже могла быть надбавка к пенсии, поскольку несколько лет назад артист подавал документы на присвоение ему звания заслуженного артиста России. В итоге Лозе выдали только почетную грамоту.

«Сведущие люди мне сказали, что дадут сразу после Алсу и Инны Маликовой. <...> А Инна Маликова, чтобы вы понимали, — это администратор третьего состава «Самоцветов». Ей дали, а я, выходит, не заслужил», — возмутился композитор.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась, что изначально получала пенсию в размере 16 тыс. рублей. Затем Пенсионный фонд России (ПФР) счел ее работающей пенсионеркой, сократил размер начислений в два раза и заставил вернуть 50 тыс. рублей.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что получает от 300 тыс. рублей за выступление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами