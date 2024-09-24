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Сарика Андреасяна лишили водительских прав за езду в пьяном состоянии

МК: режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в пьяном виде

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Режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Андреасяна остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только сейчас. Автоинспектор обнаружил у режиссера признаки алкогольного опьянения – красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Кинематографиста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

В сентябре Сарик Андреасян попросил помощи высококвалифицированных юристов. Режиссер и его жена Лиза Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

Моряк опубликовала снимки с повреждениями машины. Артистка только утром увидела, что автомобиль разбили.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей.

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