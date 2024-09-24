Сарик Андреасян обжалует лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян намерен обжаловать лишение водительских прав. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Андреасян уверен, что скандал с лишением прав – это заказ от людей, которые завидуют его успеху. Режиссер уверил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.

Андреасян добавил, что автоинспектор не показывал ему показания алкотестера.

24 сентября mk.ru сообщил, что Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде.

По данным издания, Андреасяна остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только сейчас. Автоинспектор обнаружил у режиссера якобы признаки алкогольного опьянения – красное лицо и специфичный запах. Прибор якобы показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

В сентябре Сарик Андреасян попросил помощи высококвалифицированных юристов. Режиссер и его жена Лиза Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

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