Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сарик Андреасян обжалует лишение водительских прав

SHOT: режиссер Сарик Андреасян заявил, что скандал с лишением прав подстроили

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Сарик Андреасян намерен обжаловать лишение водительских прав. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Андреасян уверен, что скандал с лишением прав – это заказ от людей, которые завидуют его успеху. Режиссер уверил, что не находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он признался, что выпил лишь бокал вина за сутки до инцидента.

Андреасян добавил, что автоинспектор не показывал ему показания алкотестера.

24 сентября mk.ru сообщил, что Сарик Андреасян лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде.

По данным издания, Андреасяна остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только сейчас. Автоинспектор обнаружил у режиссера якобы признаки алкогольного опьянения – красное лицо и специфичный запах. Прибор якобы показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

В сентябре Сарик Андреасян попросил помощи высококвалифицированных юристов. Режиссер и его жена Лиза Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

Ранее стали известны условия содержания Пи Дидди в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами