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Раскрыта максимальная ставка за парный билет на «Щелкунчика» в Большом театре

Максимальная ставка за парный билет на «Щелкунчика» составила 200 тысяч рублей

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Дамир Юсупов/Большой театр

Парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тыс. рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

«Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера — 16 и 17 места. Ставки на те же места в первом ряду партера доходили до 165 тысяч рублей», — отмечает агентство.

На аукционе также продали комплект из четырех билетов за 250 тыс. рублей, а самый дорогой единичный билет ушел с молотка за 65 тыс. рублей.

Утром 2 декабря сообщалось, что после того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на премьеру балета «Щелкунчик», их раскупили в первые же минуты. В кассах билеты не продаются.

Позднее билеты периодически начали появляться в онлайн-продаже, однако покупателям не удавалось добавить их в корзину. В пресс-службе пресс-службу Большого театра объяснили, что технические неполадки произошли из-за того, что сайт подвергся атаке ботов.

2 декабря эксперт назвал массовым психозом ажиотаж вокруг «Щелкунчика». Театральный критик Николай Песочинский напомнил, что балет показывают и в других театрах Москвы и России.

Ранее в PR-агентстве объяснили, как выбирают артистов для участия в новогодних «огоньках».

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