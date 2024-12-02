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Эксперт назвал массовым психозом ажиотаж вокруг «Щелкунчика»

Театровед Песочинский напомнил, что балет «Щелкунчик» показывают не только в Москве

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Челябинский государственный aкадемический театр oперы и балета им. М. И. Глинки

Театровед, историк театра и театральный критик Николай Песочинский назвал массовым психозом ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре. Его цитирует агентство «Москва».

«Я считаю, что ажиотаж вокруг «Щелкунчика» — психопатологическая ситуация. Когда безумная толпа в один конкретный день кинулась на один конкретный спектакль, то, конечно, сайт в какой-то момент перестанет работать», — сказал он.

Так специалист прокомментировал падение сайта Большого театра после старта продаж билетов на постановку.

Кроме того, напомнил Песочинский, балет «Щелкунчик» показывают и в других театрах Москвы и России. Он предложил выбрать для себя и детей другие спектакли.

«Ни один ребенок не выдержит трехчасовой балет, поскольку они просто не приспособлены слушать эти композиции в силу своего возраста. Но найдутся родители, которые отведут своего ребенка в Большой театр на «Щелкунчика», чтобы похвастаться в своих социальных сетях», — заключил критик.

До этого в пресс-службе ГАБТ сообщили, что в первый день продаж билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря сайт учреждения атаковали боты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными» и призвал Министерство культуры навести порядок с ценообразованием.

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