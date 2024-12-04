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В PR-агентстве объяснили, как выбирают артистов для участия в новогодних «огоньках»

Специалист Варавкина: в новогодние огоньки попадают трендовые артисты

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РИА «Новости»

Артистов, которые будут принимать участие в новогодних «огоньках», выбирают по их ротируемости на радио и телевидении. Об этом в беседе Pravda.Ru рассказала основатель PR-агентства I. R. I. N. A__PR Ирина Варавкина.

«В нынешних реалиях продюсеры и режиссеры телевизионных шоу стараются быть в тренде и мониторят актуальных артистов, которые долго держатся в топ-чартах цифровых площадок, количество их прослушиваний очень сильно влияет на выбор артистов. К тому же сейчас артисты старой и новой школы стали делать коллаборации», — сказала эксперт.

Варавкина предположила, что режиссеры и продюсеры «огоньков» могут предлагать звездам определенные коллаборации. По ее словам, некоторые артисты приняли решение не участвовать в новогодних шоу, потому что они не смогли подстроиться под новый формат.

До этого сообщалось, что «Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу отказались приглашать на «Голубой огонек» из-за скандалов.

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