В Большом театре объяснили трудности с продажей билетов на «Щелкунчик»

В день открытия продаж билетов на балет «Щелкунчик» сайт Большого театра подвергся атаке ботов. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает РБК.

Из сообщения следует, что к настоящему моменту временные трудности устранены и серьезных проблем в работе сайта не обнаружено. На балет, премьера которого намечена на 17 декабря, продано уже более 90% билетов.

Утром 2 декабря сообщалось, что после того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на премьеру балета «Щелкунчик», их раскупили в первые же минуты. В кассах билеты не продаются. При этом позже билеты периодически начали появляться в онлайн-продаже, однако добавить их в корзину покупателям не удавалось.

Самые дешевые билеты на балет Щелкунчик» для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет стоят 1 250 рублей, а те, кто входят в категорию «60 плюс», смогут попасть на спектакль за пять тысяч рублей.

Ранее эксперт назвал массовым психозом ажиотаж вокруг «Щелкунчика».