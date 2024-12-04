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Азиза пришла на допрос в суд по делу Игоря Талькова

Певица Азиза заявила, что кончины Игоря Талькова можно было избежать

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Евгений Матвеев/Global Look Press

Певица Азиза пришла в Петроградский районный суд, чтобы дать показания по делу рок-музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами Азиза выразила мнение, что кончины Талькова можно было избежать — если бы участники конфликта были «в холодном уме и со спокойным сердцем».

«Спокойнее надо было [вести себя], дипломатичнее, мирно <...>, все должно было быть с холодным умом», — заявила артистка.

13 ноября стало известно, что певица Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова, которого не стало 6 октября 1991 года.

Во время своих показаний Королева призналась, что ее выступление во Дворце спорта «Юбилейный» прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах. При этом самой стрельбы артистка не слышала.

15 ноября подруга матери Талькова Ирина Красильникова заявляла , что семье важно послушать допрос Азизы, поскольку до этого артистка «путалась в показаниях и каждый раз рассказывала по-новому». Красильникова раскрыла, что также перед судом предстанет Олег Газманов.

Ранее стало известно, что Владимир Познер не примет участия в прямой линии с президентом России.

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