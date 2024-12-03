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Владимир Познер не примет участия в прямой линии с президентом России

Телеведущий Познер заявил, что не примет участия в прямой линии с Путиным

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Forbes/YouTube

Телеведущий и журналист Владимир Познер признался в беседе с изданием «Абзац», что не примет участия в прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Познер рассказал об этом, отвечая, почему не задаст вопрос Путину. Он уточнил, что поинтересовался бы у президента интересующей его темой, если бы там оказался. Прямая линия пройдет 19 декабря.

Познер не стал отвечать, с какими главными вопросами, по его мнению, к президенту в этом году обратятся россияне.

«Давать советы другим – это совсем не моя компетенция, я этого делать не могу», — признался телеведущий.

В ноябре Владимир Познер сообщил Ивану Урганту на их совместном выступлении в Белграде, что не стал голосовать на недавних выборах в США из-за кандидатов. Телеведущий уточнил, что отказался выполнять долг гражданина США, поскольку оба кандидата ему «прямо совсем не нравятся».

Журналист выразил мнение, что ни победивший в президентской гонке Дональд Трамп, ни его соперница Камала Харрис «в президенты не годятся».

Ранее Познер раскрыл, считает ли себя патриотом России.

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