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Раскрыты имена звезд, которых допросят по делу Игоря Талькова

Подруга матери Талькова Ирина: по делу музыканта допросят Азизу и Газманова

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Н. Синицына/РИА Новости

Подруга матери Игоря Талькова Ирина Красильникова заявила, что 20 ноября на суде планируют допросить очередного свидетеля по делу о кончине музыканта. Ее слова передает NEWS.ru.

По словам Красильниковой, пока у нее нет информации, кто именно предстанет перед судом. Она призналась, что ей важно послушать певицу Азизу, танцовщицу Елену Кондаурову и охранника Игнатенко.

«Он [охранник] уже ездил в Следственный комитет на допрос. Азиза же путается в показаниях, каждый раз рассказывает по-новому. И костюмерша Беркова. Газманова тоже будут допрашивать, да», — поделилась женщина.

Красильникова подчеркнула, что многих свидетелей будут допрашивать уже в 2025 году после новогодних праздников.

13 ноября стало известно, что певица Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова, которого не стало 6 октября 1991 года.

Во время своих показаний Королева призналась, что ее выступление во Дворце спорта «Юбилейный» прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах. При этом самой стрельбы артистка не слышала.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы.

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