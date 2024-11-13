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Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова

Певица Королева вспомнила, что ее выступление прервали в день кончины Талькова

Певица Наташа Королева выступила в Петроградском районном суде по делу о кончине рок-музыканта Игоря Талькова, которого не стало 6 октября 1991 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Во время своих показаний Королева призналась, что ее выступление во Дворце спорта «Юбилейный» прервали, а позднее она узнала о произошедших на мероприятии выстрелах. При этом самой стрельбы артистка не слышала.

Также Королева сообщила, что виделась с Тальковым в день трагедии на завтраке. Певица вспомнила, что большинство выступавших в тот день артистов жили на корабле, где их поселили организаторы.

Недавно в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу о трагической кончине певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым является концертный директор музыканта Валерий Шляфман, который уехал в Израиль еще в 90-х годах.

Дело Игоря Талькова возобновили три года назад, поскольку следствие пришло к выводу, что Шляфман умышленно совершил преступление. В рамках дела следователи опросили более 50 свидетелей, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и прибывшие на место трагедии милиционеры. Как сообщает SHOT, помимо Королевой, на суде против Шляфмана также выступят еще около 100 человек.

Ранее стало известно, что защита актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) обжаловала его заочный арест.

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