91-летнему Александру Митте может грозить ампутация стопы

Режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы из-за сухого некроза — омертвения тканей на фоне нарушения кровообращения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, сейчас за состоянием народного артиста России следят врачи. Они ввели ему специальные препараты, снижающие риск развития некроза на пятке. Таким образом, заявляет SHOT, медики стараются избежать развития осложнений — в том числе, ампутации стопы.

«Режиссер уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать», — также утверждает канал.

19 ноября СМИ писали, что у 91-летнего Александра Митты якобы обнаружили рак, из-за которого режиссеру присвоили паллиативный статус.

Позднее сын Митты Евгений заявлял, что информация о самочувствии отца не соответствует действительности. Он подчеркивал, что отец чувствует себя нормально.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Ранее сообщалось, что актеру Александру Демидову грозит инвалидность из-за проблем с почками.