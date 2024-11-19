Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Александра Митты о состоянии отца: «Все у нас хорошо»

Сын Александра Митты опроверг слухи об ухудшении состояния режиссера

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта рассказал о самочувствии 91-летнего отца. Его цитирует агентство «Москва».

По словам Митты-младшего, информация об ухудшении состояния народного артиста РФ не соответствует действительности. Отец, добавил он, чувствует себя нормально.

«Это абсолютная дезинформация. Все у нас хорошо», — заверил Евгений Митта.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что режиссеру присвоили паллиативный статус. Сейчас, заявлял канал, постановщик якобы не может самостоятельно ходить, но ему нужно проходить обследование из-за рака.

Ранее близкие рассказали о диагнозе госпитализированного Юрия Куклачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами