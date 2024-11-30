Григорий Лепс пристыдил зрителя на концерте: «Мог бы похлопать»

Певец Григорий Лепс возмутился поведением одного из слушателей своего выступления в Набережных Челнах. Об этом сообщает региональное издание «Челнинские известия».

Фанат снимал концерт артиста на телефон, что спровоцировало Лепса сделать ему замечание во время общения с публикой.

«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть? <...> Мог бы похлопать», — заявил артист.

Григорий Лепс выступил в Набережных Челнах в помещении, которое, как заявляют «Челнинские известия», не приспособлено для проведения мероприятий в холодное время года.

Зрители сидели в зимней одежде весь двухчасовой концерт. При этом стоимость билетов на выступление доходила до 12 тыс. рублей.

19 ноября сообщалось, что Лепс начал концерт в Казани, не дождавшись зрителей. Мероприятие проходило в спортивно-концертном комплексе «Татнефть Арена». Часть слушателей не успела зайти в концертный зал к началу концерта, поскольку застряла в очереди на досмотр.

До этого появилась информация, что Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. Еще в 2023 году артист был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

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