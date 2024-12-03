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Алсу об Анне Asti: «Ты, я, мы — царицы»

Певица Алсу похвалила вокал Анны Asti

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвалила певицу Анну Asti.

«Знала бы Аня, сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю, таких, как мы, очень много! Ты, я, мы – царицы!» — поделилась артистка.

Алсу рассказала, что побывала на концерте Asti в Доме Музыки. Она назвала вокал коллеги мощным. Певица отметила, что выступление прошло незабываемо.

15 ноября Алсу сообщила, что отпраздновала развод в караоке. После певица отправилась путешествовать, однако без шопинга — по словам артистки, покупки уже не радуют. Также исполнительница отправилась на бьюти-процедуры, сеансы массажа.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

22 сентября Алсу заявила, что адвокат Александр Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

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