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Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым

Певица Алсу заявила, что отпраздновала развод в караоке

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу рассказала, как отпраздновала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее цитирует издание Super.

Желания сделать каре, как у некоторых других женщин, у нее не было. Развод Алсу отметила в караоке.

«Пела песню Любочки Успенской «К единственному нежному». Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок», — поделилась она.

После певица отправилась путешествовать, однако без шопинга — по словам Алсу, покупки уже не радуют. Также артистка отправилась на бьюти-процедуры, сеансы массажа.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова. 22 сентября Алсу заявила, что адвокат Александр Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее адвокат заявил, что развод Алсу и Яна Абрамова затянется на четыре года.

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