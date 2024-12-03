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Немоляева рассказала, на каком условии согласилась сняться в клипе Шнурова

Актриса Немоляева заявила, что снялась в клипе Шнурова при условии отсутствия мата

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась в беседе с изданием «Абзац», что поставила условие перед съемками в клипе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Немоляева согласилась сняться в клипе с условием, что там не будут использовать мат. Для артистки важно, чтобы в проекте «все было прилично». Актриса призналась, что ей важно было сохранять свой имидж. Она призналась, что ненавидит нецензурные слова.

«Я неблизко знакома с творчеством Сергея Шнурова, хотя он и заметная фигура. Оценить его музыку по достоинству не могу. Для меня главное, чтобы все было прилично», – поделилась актриса.

В ноябре Сергей Шнуров заявил, что проблема употребления русского мата связана не с вопросом уровня культуры, а с воспитанием вкуса у молодого поколения. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что «мат — часть русского языка, но бороться с ним нужно».

По словам Путина, избавиться от ненормативной лексики можно, если повысить общую культуру.

Ранее Александра Захарова резко высказалась о ремейках и ИИ в кино.

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