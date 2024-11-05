«И правда грех, но кто без греха?»: Путин раскрыл свое отношение к русскому мату Путин рассказал, что не слышал мата ни от матери, ни от отца

Российский президент Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов. По словам Путина, избавиться от ненормативной лексики можно, если повысить общую культуру. Президент поделился, что в его семье матом не ругались, этого не делал и «простой народ» в прошлом. Что еще Путин сказал о русском языке — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России высказался об использовании ненормативной лексики. Этот вопрос подняла заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, попросившая защитить язык от мата. Видео обсуждения опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мат — это сквернословие, а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное. Мат — это и есть анти-молитва», — заявила Гусева.

Президент напомнил, что мат — часть русского языка, хотя и церковью сквернословие трактуется как грех:

«Кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в меня камень. Это [мат], к сожалению, такой грех распространенный. И, повышая общую культуру, нужно безусловно повышать и культуру языка, культуру речи».

Путин отметил, что для снижения количества ненормативной лексики нужно повышать общую культуру населения, показать, что есть другие средства для выражения своей позиции.

При этом Путин признал, что представители российских элит употребляют «крепкие слова», чтобы «проявить свою крутизну и показать свою близость к народу»:

«А ведь в России простой народ крепких слов особенно не употреблял. Могу сказать по своей семье. Я ни от отца, тем более, от мамы никогда не слышал ничего подобного. Вообще никогда.

И знаю, что и мои дедушка, и бабушка по обеим линиям также себя вели. Почему? Потому что для русского человека, а все русские люди были весьма верующими православными людьми, для них это грех... В конце недели все шли на исповедь и батюшке докладывали, что сделал, как нагрешил».

По его словам, такие обычаи дисциплинировали людей.

Отношение церкви к матерным словам



«Бог дал нам прекрасный дар, но получается так, что человек от этого дара отказывается. И отказывается самыми разными способами: начинает нецензурно выражаться или говорит на каком-то смешном языке», — добавил батюшка.



По мнению священнослужителя, при сквернословии человек обращается к злым духам. Церковь действительно считает сквернословие недопустимым. В подкасте «Батюшка против» казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин отметил, что умение излагать свои мысли отличает человека от всего живого мира. Он добавил, что Евангелие от Иоанна начинается так: «В начале было Слово».«Бог дал нам прекрасный дар, но получается так, что человек от этого дара отказывается. И отказывается самыми разными способами: начинает нецензурно выражаться или говорит на каком-то смешном языке», — добавил батюшка.По мнению священнослужителя, при сквернословии человек обращается к злым духам.

В 2016 году Путина во время прямой линии спросили, ругается ли он матом, если знает, что его никто не снимает на камеру.

«Бывает. На себя только. (...) Виноват, может, и не надо было говорить. Но что ж греха таить. В России есть такой грех. Отмолим», — ответил тогда президент.

А четыре года спустя, на пресс-конференции в 2020-м, Путин посоветовал говорить «редиска», когда хочется использовать бранные слова.

О чем еще говорил Путин

Во время заседания обсудили и проблему незнания мигрантами русского языка. Путин предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо говорят или вообще не владеют русским, а также создать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.

«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — сказал Путин.

Сейчас иностранцы, которые хотят жить и работать в России, должны подтвердить свое знание не только русского языка, но и истории и основ законодательства РФ. Более того, подобные экзамены нельзя сдавать в структурах-посредниках.

Путин также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, а также подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере.