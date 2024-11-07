Шнуров назвал русский мат частью культуры

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что проблема употребления русского мата связана не с вопросом уровня культуры, а с воспитанием вкуса у молодого поколения. Так он прокомментировал в разговоре с ТАСС слова президента России Владимира Путина о том, что «мат — часть русского языка, но бороться с ним нужно».

«Нельзя сказать, что шиномонтажный дискурс ниже или выше по культуре министерского, и на каком уровне он находится», — сказал Шнуров.

Музыкант считает, что это «часть большой культуры, где без мата нет результата».

До этого Путин предложил для борьбы с нецензурной лексикой повышать общую культуру, образованность и твердые убеждения. Также он поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. По его словам, Закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

Ранее Путин рассказал об отношении к матерным словам в своей семье.