Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шнуров назвал русский мат частью культуры

Музыкант Сергей Шнуров назвал русский мат частью большой культуры

close
Global Look Press

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что проблема употребления русского мата связана не с вопросом уровня культуры, а с воспитанием вкуса у молодого поколения. Так он прокомментировал в разговоре с ТАСС слова президента России Владимира Путина о том, что «мат — часть русского языка, но бороться с ним нужно».

«Нельзя сказать, что шиномонтажный дискурс ниже или выше по культуре министерского, и на каком уровне он находится», — сказал Шнуров.

Музыкант считает, что это «часть большой культуры, где без мата нет результата».

До этого Путин предложил для борьбы с нецензурной лексикой повышать общую культуру, образованность и твердые убеждения. Также он поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. По его словам, Закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

Ранее Путин рассказал об отношении к матерным словам в своей семье.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами