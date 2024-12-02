Чеботина собирается выйти замуж в 2025 году вслед за Бузовой

Певица Люся Чеботина поделилась на шоу «Утро.ТНТ», что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году.

«Хочется как-то поднажать. Хочется троих-четверых [детей] — но там уже, как бог даст. Хочется первого пацана», — заявила знаменитость.

Чеботина призналась, что претенденты на отцовство у нее уже есть. Певице осталось только выбрать будущего отца и мужа «из большой очереди».

В конце ноября Чеботина получила предложение руки и сердца от молодого человека Даниила Журавля на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Певица пригласила мужчину на свой концерт, где пообещала поближе с ним познакомиться.

До этого певица Ольга Бузова также сообщала, что планирует выйти замуж и родить ребенка в следующем году. Она признавалась, что многие мужчины хотят связать себя узами брака с ней. Знаменитость назвала себя «самой завидной, самой прекрасной, доброй, искренней и красивой» невестой.

Позднее мать Бузовой Ирина заявляла, что дочь могла бы родить ребенка от предпринимателя Павла Дурова, который не раз становился донором спермы.

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