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Мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году

Мать Бузовой Ирина заявила, что дочь могла бы родить ребенка от Павла Дурова

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина заявила, что ее дочь могла бы родить ребенка от предпринимателя Павла Дурова, который не раз становился донором спермы. Об этом она сообщила изданию 7дней.ru.

Таким образом родительница прокомментировала слова Бузовой на концерте в честь 8-летия ее музыкальной карьеры. В беседе с журналистами певица рассказала, что в следующем году планирует выйти замуж и родить ребенка. Имя отца ребенка Бузова раскрывать не стала.

«Все хотят взять меня в жены, потому что я самая завидная, самая прекрасная, добрая, искренняя, красивая», — подчеркнула она.

Недавно стало известно, что рэпер Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на ее концерте-вечеринке. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

Слухи о романе Бузовой и Майами появились в начале ноября — они были связаны с клипом на песню «Такси», где артисты сыграли влюбленную пару. Поклонники заподозрили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк впервые вышла в свет с новым мужем.

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