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Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

Певица Азиза заявила, что не вышла замуж за Киркорова из-за его карьеры

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза рассказала, что не вышла замуж за Филиппа Киркорова, поскольку исполнителю нужно было заняться своей карьерой. Ее слова передает mk.ru.

«Нас даже мама благословила моя и его тоже. Видимо, [мы не пошли в загс] для того, чтобы он стал большим артистом», — пояснила Азиза.

Знаменитости познакомились в 1988 году, когда певица приезжала в Москву на отборочный конкурс. В старых интервью Азиза вспоминала, что певец «очень красиво ухаживал» за ней в те годы.

Спустя время Киркоров сделал Азизе предложение руки и сердца, на которое артистка «не очень бурно среагировала». И в начале 90-х Киркоров женился на Алле Пугачевой.

Сейчас, призналась Азиза, их с Киркоровым связывает только дружба.

«Филипп — друг, и если он действительно дружит, то помогает всю жизнь», — поделилась она.

В конце августа певица Азиза призналась, что в ее личной жизни произошли «серьезные перемены». Она не стала раскрывать какие именно — лишь уточнила, что «любит и любима».

С августа 2021 года артистка находится в браке с итальянским ресторатором Алессандро Лортэ.

Ранее Татьяна Буланова раскрыла, как долги мужа отразились на его счету.

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